Equipaggio in quarantena, vietata la navigazione all'Open Arms

Isolamento fiduciario e quarantena per l'equipaggio della Open Arms, nave della Ong spagnola che dovrà dunque restare in rada di Porto Empedocle. A prescrivere la quarantena precauzionale anti-Covid è stata la direzione Usmaf - Sasn Sicilia di Palermo. A firmare l'ordinanza che impone dove, alla fonda e con coordinate precise, l'Open Arms dovrà restare è stato il comandante della Guardia costiera di Porto Empedocle: il capitano di fregata Fabio Serafino.

Dopo lo sbarco di ieri dei 56 minorenni non accompagnati e il trasbordo dei restanti migranti, tutti adulti, sulla nave quarantena Rhapsody, il comandante della Capitaneria di porto ha stabilito che è interdetta la navigazione della Open Arms. Vietata anche qualunque attività subacquea o di superficie per una distanza di 300 metri dalla stessa nace che dovrà mantenere - per tutto il periodo di sosta - la bandiera “Q” del codice internazionale dei segnali issata a riva.

Nell'area interdetta sarà "consentita la navigazione esclusivamente - prescrive l'ordinanza della Capitaneria di Porto Empedocle - dei servizi tecnico nautici e portuali per esigenze connesse al rifornimento e per esigenze sanitarie della stessa nave". Sono stati previsti, naturalmente, controlli e ispezioni da parte delle forze di polizia e militari su tutte le unità in transito. Il tutto per fare in modo che vengano rispettate le indicazioni fornite.