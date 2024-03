Colpi d'arma da fuoco contro l'auto di un sessantenne: aperta inchiesta

Più colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la Fiat Punto di proprietà di un sessantenne di Porto Empedocle. E' accaduto, nei giorni scorsi, nel quartiere Grandi Lavori. A fare la scoperta di quello che è stato un avvertimento è stato lo stesso proprietario dell'autovettura. Delle indagini sul misterioso episodio si stanno occupando i carabinieri dai quali non trapela neanche la più piccola delle indiscrezioni.

Non è escluso, ma non ci sono conferme al riguardo, che quale impianto di videosorveglianza della zona possa anche aver ripreso qualcosa di investigativamente interessante. Le bocche degli investigatori sono comunque rigorosamente cucite. Scontato che il sessantenne empedoclino sia stato già ascoltato. Solo lui potrà chiarire se ha avuto o meno dei problemi, con chi e di chi natura. È certo però che nessuno del rione dei Grandi Lavori avrebbe visto, né sentito nulla. Ed è alquanto strano, anche perché l'arma da fuoco utilizzata per esplodere i colpi deve comunque aver provato dei rumori.