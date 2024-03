"Piove" dentro il Comune, affidati i lavori per fronteggiare "l'immediata situazione di pericolo"

Occorre fare in fretta. L'ufficio tecnico ha riscontrato, in diversi punti, infiltrazioni di acqua piovana al secondo e terzo piano del Municipio di Porto Empedocle. Infiltrazioni causate dal deterioramento della copertura esistente. S'è deciso - e i lavori sono stati già affidati - di procedere all'impermeabilizzazione parziale della copertura della sede centrale del Comune.

Il funzionario comunale competente dando atto "dell’immediata situazione di pericolo per l’incolumità di persone e cose" ha evidenziato che la situazione "non può essere gestita con uomini e mezzi a disposizione dell’ufficio tecnico". "I lavori non possono essere garantiti con l’ausilio del personale dipendente, poiché non qualificato e privo di idonea attrezzatura - è stato chiaramente scritto - . Ma c'è l’urgenza di procedere con interventi specifici". Ed ecco perché si è deciso di fare subito ricorso ad un'impresa qualificata per i lavori di manutenzione straordinaria di impermeabilizzazione della copertura. La stima dei costi delle lavorazioni necessarie ammonta a 4.697 euro, Iva compresa al 22 per cento.

Degli interventi si occuperà dunque una ditta di Realmonte che si è resa disponibile per la somma che il Municipio ha impegnato.