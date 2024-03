Autovelox, telelaser ed etilometri: scatta l'operazione Pasqua e Pasquetta sicura

Parte oggi l’operazione “Pasqua e Pasquetta sicura” che durerà almeno fino alla notte fra Pasquetta e martedì. Polizia, carabinieri, agenti della Municipale, uomini delle Fiamme gialle saranno in campo per consentire, a quanti in questi giorni di festa si allontaneranno dalle città, di “partire e arrivare a destinazione, in tutta sicurezza”. Il maxi controllo è stato pianificato – su indicazioni del prefetto Filippo Romano - dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo.

La polizia Stradale di Agrigento, ancora coordinata (anche se è stato già disposto il trasferimento a Palermo) dal vice questore Andrea Morreale, schiera, e non soltanto nelle due giornate “calde”, - Pasqua e Pasquetta - lungo le tre principali strade statali: la 115, la 189 e la 640, i propri agenti. Uomini che all’occorrenza, secondo il traffico presente o le emergenze che si verranno a creare, potranno anche essere “dirottati” verso altre arterie più piccole o nelle località di villeggiatura, zone archeologiche e balneari, e la sera nelle zone in cui sorgono locali notturni e discoteche. In strada, autovelox, telelaser, per il controllo dell’alta velocità anche nelle ore notturne, ed etilometri. Apparecchiature che permetteranno di elevare salate multe a chi eccederà in velocità o a chi guiderà in stato di ebbrezza. Anche quest’anno, attenzione particolare verrà data anche ai quadricicli leggeri, le cosiddette minicar, e ai loro giovanissimi conducenti. Occorre inoltre ricordare che l’euforia potrebbe costare cara e che bisogna piuttosto essere prudenti.

Il vice questore Andrea Morreale, già negli scorsi giorni, ha rinnovato l'appello a quanti si metteranno in viaggio: “Siate prudenti e non solo in vista della tradizionale gita fuori porta, ricordatevi che la vita è importante quindi rispettate sempre le regole del codice della strada”.