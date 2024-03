Polizia stradale, Morreale: "Ricorderò gli studi sulla sicurezza delle nostre strade"

“Undici anni sono volati e questo significa che sono stato bene. È stato un periodo pieno di tante cose, volevo ringraziare i miei uomini perché senza di loro non avrei fatto nulla. Durante la mia esperienza sono state due le attività che ricorderò con piacere: la prima si riferisce a quando alla polizia stradale è stato commissionato, da parte della procura della Repubblica, uno studio per la verifica della diminuzione del numero degli incidenti stradali sulla statale 640 dopo la sua trasformazione in strada extra urbana principale. Analisi che dimostrò il calo notevole del numero delle vittime da incidente stradale, confermando che quando si investono somme consistenti in infrastrutture stradali per renderle migliori, ne risente anche la sicurezza. La seconda attività che ricorderò è quella che mi è stata invece commissionata dalla prefettura che si basava su uno studio sullo stato delle strade Agrigentine, l'esito non fu grandioso perché emersero tante criticità”. Così, alla vigilia del trasferimento a Palermo, ai microfoni di AgrigentoNotizie il vice questore Andrea Morreale riassume sinteticamente la sua esperienza che per undici anni lo ha visto a dirigere la polizia Stradale di Agrigento e provincia.

Dal prossimo tre aprile, il funzionario di polizia originario di Aragona guiderà la Stradale di Palermo. Prima del suo commiato all'Agrigentino e con l'avvicinarsi delle festività pasquali, Morreale rinnova l'appello a quanti si metteranno in viaggio: “Siate prudenti e non solo in vista della tradizionale gita fuori porta, ricordatevi che la vita è importante quindi rispettate sempre le regole del codice della strada”.

