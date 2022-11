Viabilità e sicurezza

Segnaletica assente, manto stradale impraticabile, incrocio pericoloso, la Stradale: "La strada di contrada Mosella va rifatta"

La relazione del vice questore Andrea Morreale s'è soffermata anche sulla via d'accesso, ex 189, alla città: "I cavalcavia necessiterebbero di un intervento tecnico urgente per permettere il rapido deflusso delle acque dal manto stradale in caso di pioggia, in particolare sui due viadotti in entrata e in uscita da piazzale Rosselli”