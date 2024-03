Processioni del Venerdì Santo, ecco le ordinanze: niente alcolici e musica

Durante le processioni del Venerdì Santo non si potranno vendere alcolici in orari ben definiti e nei luoghi nevralgici della città che saranno interessati dal passaggio dei simulacri, delle bande, di confratelli e consorelle e dei fedeli. E’ stato deciso dal sindaco Francesco Miccichè con apposita ordinanza. In particolare, dalle ore 9 alle ore 14 di venerdì 29 marzo e dalle ore 20 fino all’una della notte sempre di venerdì ha disposto il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche da asporto e negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione, in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori similari, compresi i distributori automatici.

Inoltre, dalle ore 11 alle 12,30 e dalle 21,30 all’una della notte, sempre venerdì 29 marzo, sarà vietato collocare tavoli e sedie negli spazi esterni di pertinenza (quali marciapiedi, scalinate e porzioni di strada) degli esercizi commerciali di somministrazione presenti nel centro storico. Viene anche ordinata la rimozione di tutto quanto può risultare pericoloso per la pubblica incolumità lungo la via Atenea, scalinata di salita Contrino, via Atenea angolo via Porcello e via Luigi Pirandello. E’ anche vietata la diffusione di musica e suoni.

Ordinanza del tutto simile a Porto Empedocle che però riguarda l’intero periodo delle festività pasquali, quindi dal 28 marzo all’1 aprile: in questo caso il divieto riguarda esclusivamente la vendita e somministrazione di bevande di ogni tipo in bottiglie di vetro o in lattine.