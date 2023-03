Parco dell'Addolorata, Codacons si fa avanti: "Pronti ad adottarlo"

Parco dell'Addolorata, il Codacons di Agrigento pronto a gestirlo e a renderlo "fruibile in poco tempo" per la città.

La proposta è stata presentata a Palazzo dei Giganti in modo formale e anche pubblicizzata con una nota stampa. "Un luogo visitato ed apprezzato, nonostante l'incuria in cui versa, da giovani e da sportivi. Un luogo con un enorme potenziale, sociale e culturale. Un pezzo di Agrigento ferita che non possiamo dimenticare, per questo, chiediamo di poterlo 'adottare', ripristinandolo e rendendolo fruibile al pubblico in pochi mesi per farne un vero punto di ritrovo".

L'associazione, prosegue la nota, avrebbe già "effettuato un sopralluogo e sarebbe disponibile ad effettuare tutti i lavori per la fruizione a proprie spese dopo aver concordato gli interventi ed il periodo, con il dirigente responsabile del procedimento".

Con quali soldi sarà recuperata la struttura, tuttavia, non è chiaro.