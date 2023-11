Colonnine per ricaricare in centro? Comode, ma spesso occupate abusivamente da auto termiche

E’ la cosa che i possessori di auto elettriche non tollerano più di ogni altra: trovare lo spazio destinato alla ricarica, predisposto accanto alla colonnina, occupato da auto termiche.

Una cattiva abitudine ed un esempio di inciviltà di cui si sente parlare in tutta Italia e che non risparmia neanche la città dei templi. Agrigento, peraltro, si è dotata nell’ultimo periodo di nuovi punti di ricarica pubblici in tutto il territorio ampliando l’offerta a cittadini e turisti che scelgono di utilizzare veicoli ad emissioni zero.

Eppure capita spesso di arrivare alla colonnina, magari con poca autonomia residua, e di avere un’amara sorpresa: la possibilità di fare il pieno di energia viene negata perché qualche "furbetto", magari notando quegli spazi liberi in una piazza strapiena di auto in sosta, non ci pensa due volte e occupa abusivamente lo stallo evitando così di cercare parcheggio altrove e di allontanarsi troppo dal luogo nevralgico. In altre occasioni succede invece che le auto termiche parcheggiano in un fazzoletto di asfalto che invade parzialmente lo stallo per la ricarica rendendolo, anche in questo caso, inutilizzabile.

Quasi sempre i trasgressori, magari grazie al fatto che la loro sosta non è lunghissima, la fanno franca e non beccano neanche la multa.

Per chi posteggia in evidente violazione delle norme, con un'auto non elettrica appunto, il codice della strada prevede sanzione che va da 85 euro (che diventano 59,50 se pagati entro 5 giorni dalla notifica) a 338 euro per gli autoveicoli. La multa ammonta invece da 40 a 164 euro se lo spazio viene abusivamente occupato da motoveicoli e ciclomotori. E può scattare la rimozione forzata, che significa altri costi per recuperare l'auto.

Per chi trova lo stallo occupato abusivamente da un veicolo che non sta utilizzando il servizio di ricarica, l'unica cosa da fare è rivolgersi ai vigili urbani e chiedere il loro intervento. Questo, purtroppo, non sempre è tempestivo e talvolta capita che le richieste vengano addirittura ignorate perché non ci sono pattuglie disponibili.

Ma tra i possessori di auto elettriche c'è già chi avrebbe trovato una soluzione per farsi giustizia da solo: "Trovo lo spazio occupato? Metto la macchina elettrica dietro quella abusiva e ricarico lo stesso. Quando il furbetto torna a recuperarla dovrà aspettare me per uscire. Che chiami pure i vigili urbani. Poi vedremo chi ha ragione".