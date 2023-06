Pane caldo anche la domenica: nessuno stop per i panifici per tutta l'estate

Nessuno stop alla panificazione la domenica in estate: le attività commerciali che vorranno infatti non dovranno rispettare lo stop imposto nei giorni festivi dal 12 giugno al 30 settembre. A comunicarlo è il Comune di Agrigento con uno stringatissimo avviso presente sul proprio sito on line.

A disporre il riposo domenicale obbligatorio fu un decreto dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive del 2020, che accolse le pressanti richieste del settore, con i panificatori che, comprensibilmente, chiedevano di poter riposare almeno un giorno a settimana. Quel decreto prevedeva però la possibilità di una deroga in estate per le zone turistiche.

Va precisato che non si tratta nei fatti di un obbligo all'apertura, ma appunto solo di una possibilità che le attività commerciali potranno decidere di sfruttare o meno, anche se è improbabile che si registri un'applicazione a "macchia di leopardo" e, a tutti gli effetti, i panifici decideranno coralmente la strada da intraprendere.