"Lesioni personali ed estorsione in concorso": deve scontare 5 anni e 2 mesi, 56enne portato in carcere

La sentenza della Corte d'appello di Palermo è diventata definitiva. Per lesioni personali aggravate ed estorsione in concorso, il 56enne di Palma di Montechiaro deve scontare 5 anni e 2 mesi di reclusione. Ed è in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall'ufficio Esecuzioni penali della Procura di Agrigento, che i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro lo hanno arrestato.

I reati per i quali l'uomo, A. B., è stato condannato - lesioni personali aggravate ed estorsione in concorso appunto - sono stati commessi a Palma di Montechiaro il 14 giugno del 2015.

Dopo le formalità di rito dell'arresto, il palmese cinquantaseienne, disoccupato, è stato trasferito - dagli stessi militari dell'Arma - alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.