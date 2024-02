"Dove sei? Qua c'è la polizia che ti deve controllare": torna a casa dopo la chiamata della madre e viene arrestato

Era agli arresti domiciliari. Finito nei guai per rapine, doveva stare agli arresti in casa. In realtà, non soltanto non c'era, ma è stata necessaria la telefonata della madre - che gli riferiva della presenza della polizia, per quello che avrebbe dovuto essere un ordinario, usuale, controllo - per farlo rientrare.

E' in flagranza di reato che i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, sempre presenti sul territorio e scrupolosi nell'effettuare verifiche e controlli a quanti sono sottoposti a misure cautelari, hanno arrestato il palmese trentenne.

L'accusa formalizzata a suo carico è, naturalmente, quella di evasione dagli arresti domiciliari.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, ad Agrigento, il trentenne è stato - dopo l'arresto - ricollocato ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.