Auto e moto senza assicurazione e giovani in possesso di droga: raffica di multe e segnalazioni

Tre ciclomotori e due autovetture sono stati trovati senza assicurazione e ad ognuno dei proprietari sono state elevate contravvenzioni per oltre 800 euro a testa. Ma sono state tante le violazioni alle norme del codice della strada che hanno permesso di contestare multe per complessivi 5.600 euro. I carabinieri hanno "rastrellato", ed è stato un maxi controllo del territorio, Palma di Montechiaro. Due i cittadini che sono stati trovati in possesso di droga, modiche quantità, e sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori abituali.

Complessivamente sono state controllate, e identificate, 82 persone su 51 mezzi.