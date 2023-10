Nuovo terminal crocieristico e dragaggio dei fondali a Porto Empedocle, tavolo tecnico alla Regione

Nella sede dell’assessorato regionale all’’energia, con la presenza di Roberto Di Mauro, il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello si è confrontato con i vertici dell’Autorità di sistema portuale di Palermo. Il tavolo tecnico è servito a gettare le basi di una rinnovata pianificazione strategica e di interventi strutturali dell’area portuale empedoclina tra cui le opere di dragaggio dei fondali e la costruzione di un nuovo terminal crocieristico.

Si tratta di iniziative importanti non soltanto per il rilancio del porto empedoclino, sempre più proiettato ad essere punto nevralgico del circuito croceristico del Mediterraneo, ma per lo sviluppo dell’intera Provincia che vedrà, grazie ad un porto più efficiente e dotato di servizi, aumentare le presenze turistiche nei diversi siti archeologici e culturali, in primis la Valle dei Templi.

“La mia amministrazione - ha detto Martello - nonostante le difficoltà finanziarie ereditate, sin dall’inizio ha sempre messo al centro del proprio agire l’area portuale. Come l’installazione delle colonnine per il rifornimento idrico ed elettrico della flotta peschereccia. Seguiranno - conclude Martello - altri incontri di programmazione strategica che vedranno sempre il Comune attore propulsivo di ogni iniziativa volta allo sviluppo economico e sociale, grazie soprattutto alla determinazione dell’assessore Roberto Di Mauro, promotore dell’odierno tavolo tecnico”.