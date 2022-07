Inail, è Carmelo Burgio il nuovo presidente del Comitato consultivo provinciale

E' Carmelo Burgio, 56 anni, tra le altre cose attuale componente della segreteria provinciale del direttivo e dell'assemblea generale della Fillea il nuovo presidente del Comitato consultivo provinciale dell'Inail. L'elezione è avvenuta presso la sede territoriale dell'istituto. Vicepresidente è stato nominato Alessandro Vita, laureato in Scienze politiche e attuale direttore provinciale Confagricoltura di Agrigento.

Il neodirettore ha espresso il suo "compiacimento per la definizione delle cariche istituzionali nonché per l’alto livello dell’interesse mostrato da parte di

tutti i componenti – in particolare – sul tema dello sviluppo di una maggiore cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali".