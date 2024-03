Nessuna autorizzazione per produrre prodotti da gastronomia: sequestrate 7mila arancine

Non dieci, né cento. Sono state ben 7mila le arancine, prodotti congelati, che sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Palermo. Il legale rappresentante della ditta, un cinquantenne di Agrigento, ma residente in un piccolo centro della provincia, è stato multato 10.000 euro.

Ad essere ispezionato è stato uno stabilimento in piena attività per far fronte anche alle richieste per le imminenti feste pasquali. Un impianto, dalla grande forza produttiva, ma non in possesso di tutte le autorizzazioni.

Non sono stati trovati prodotti mal conservati o privi di tracciabilità. L’azienda era però autorizzata esclusivamente alla produzione e fornitura di prodotti dolciari e non aveva mai provveduto a richiedere all’autorità competente l'autorizzazione anche per la produzione di gastronomia. Quindi quelle arancine non avrebbe potuto farle. Il sequestro delle 7mila arancine congelate, stando ad una stima sommaria, ammonta a circa 70mila euro.

