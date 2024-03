Il mondo della musica perde un riferimento: si è spento Camillo De Luca

Per decenni e soprattutto per decine di generazioni è stato il negozio di strumenti musicali per antonomasia. In un mondo molto diverso da quello attuale, dove tutto o quasi di compra on line, De Luca, in via Gioeni - incastonato in quello che rimarrà per gli agrigentini il "Palazzo Standa" - era una piccola isola nel deserto dove gli appassionati potevano acquistare o anche soltanto provare una chitarra, una tastiera, un pianoforte.

Adesso le insegne, già messe alla prova dalla pandemia, potrebbero rimanere definitivamente spente.

E' infatti venuto a mancare in questi giorni Camillo De Luca, titolare dell'omonima attività commerciale. A portarlo via, un male incurabile contro cui ha combattuto alcuni anni. Ieri i funerali ad Agrigento, alla presenza di tante persone che lo hanno conosciuto e stimato per i suoi modi garbati e la sua competenza.

"De Luca" è stato per molti agrigentini un punto di riferimento e sono tanti oggi i musicisti a ricordarlo sui social.