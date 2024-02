Venne aggredito e picchiato durante il martedì grasso: denunciato un 18enne

Lesioni personali aggravate. E' in tempi record che i carabinieri, negli scorsi giorni, sono riusciti ad identificare e a denunciare un diciottenne di Sciacca. Un giovane che, per motivi non chiari, ha aggredito e fatto del male a un ventiquattrenne di Santa Margherita di Belìce. Tutto è accaduto durante la notte di martedì grasso, durante i festeggiamenti in occasione dell'edizione 2024 del Carnevale, a Montevago. Realtà dove i carri allegorici sono stati realizzati sia dagli abitanti di Montevago che da quelli dell'attigua Santa Margherita di Belìce.

Il 24enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II dove i medici gli hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in circa 30 giorni. I militari dell'Arma della piccola Montevago raccolta, nelle ore successive, la denuncia a carico di ignoti del giovane ferito, hanno avviato le indagini. Un'attività investigativa, che così per come è accaduto a Ravanusa sempre in occasione del martedì grasso, è riuscita ad identificare il presunto autore dell'aggressione.

Il diciottenne è stato, subito dopo l'identificazione, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per l'ipotesi di reato di lesioni personali aggravate. Del momento di caos, durante i festeggiamenti del Carnevale 2024, si è parlato per giorni a Montevago. I carabinieri sono riusciti, e nell'arco di pochissimo tempo, a ricostruire l'accaduto e a rintracciare il presunto responsabile.