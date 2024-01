Tragedia sfiorata a Monserrato per il forte vento: enorme pannello pubblicitario finisce per strada

Tragedia sfiorata a causa del forte vento, ieri sera, a Monserrato. Un enorme pannello pubblicitario, utilizzato per le gigantografie, si è staccato dalla base ed è finito sulla carreggiata. Solo per una fortunata coincidenza non ha colpito nessuna auto in corsa visto che in quel momento non ne passavano.

La struttura ha poi impedito il passaggio delle auto occupando più della metà della strada ed è stata rimossa dai vigili del fuoco arrivati poco dopo essere stati avvisati da alcuni automobilisti di passaggio.

Gli interventi dei pompieri, fra la sera e la notte, sono stati numerosi anche per rimuovere detriti e arbusti finiti pericolosamente sulle strade.