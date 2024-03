"Sto andando sul viadotto Morandi, voglio farla finita": dopo l'Sos poliziotti salvano 66enne

"Sto andando sul viadotto Morandi, voglio farla finita". Questa, grosso modo, la telefonata che è giunta ieri sera al numero unico d'emergenza, il 112, di Agrigento. A farla una 66enne che avrebbe aggiunto: "Sono già in zona stadio Esseneto". L'allarme, erano le ore 19 circa, è stato subito diramato a tutte le pattuglie presenti in zona e deputate al controllo del territorio. A giungere, in maniera fulminea, sul "ponte dei suicidi" sono stati gli agenti della sezione Volanti della questura. Poliziotti che hanno subito intercettato l'utilitaria della sessantaseienne: la macchina era già ferma sul ciglio della strada. A pochissima distanza, l'agrigentina.

Gli agenti non hanno esitato, né perso un solo preziosissimo secondo di tempo. Hanno iniziato a parlare con la 66enne e l'hanno dissuasa dall'intenzione. Sul posto è stata fatta giungere un'autoambulanza del 118 e la donna è stata subito accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove è stata richiesta una consulenza psicologica. A ruota, i poliziotti hanno anche rintracciato il marito della donna che è corso in contrada Consolida.