Naufragio davanti a Lampedusa: una bimba di 2 anni è morta, otto i dispersi

Naufragio nelle acque antistanti a Lampedusa dove 43 migranti sono stati recuperati, sugli scogli di Capo Ponente, dalle motovedette della Capitaneria di porto e due giovani dai due pescatori lampedusani sulla costa di Muro Vecchio. Stando alle prime dichiarazioni dei naufraghi, raccolte dalla polizia, vi sarebbero 8 dispersi, fra cui due bambini.

Una bambina di 2 anni, uno dei 43 naufraghi recuperati dalle motovedette della Capitaneria a Capo Ponente di Lampedusa, è morta sull'unità di soccorso. La piccola è spirata mentre la motovedetta la stava portando, assieme agli altri superstiti, verso il porto. Si trovano invece al Poliambulatorio dell'isola i due giovanissimi salvati dai pescatori, Salvatore e Giuseppe Del Volto, rispettivamente padre e figlio, di Lampedusa. I pescatori hanno soccorso i due giovani sugli scogli, in località Muro Vecchio, sulla costa Nord della maggiore delle isole Pelagie. Con la barca hanno caricato i due ragazzi africani e lanciando l'sos li hanno accompagnati a Cala Pisana dove sono stati sbarcati e affidati alle cure dei sanitari del 118. Durante il breve tragitto, i lampedusani hanno messo addosso ai due ragazzi tutte le coperte che avevano a disposizione e gli hanno diviso un filone di pane.

Erano in 53, partiti da Sfax in Tunisia, i migranti che viaggiavano su un barchino di ferro. A poca distanza dalla costa di Lampedusa, poco dopo le ore 14, la carretta è affondata. In più gruppi, uomini, donne e bambini hanno raggiunto gli scogli, mettendosi in salvo. Ad accorgersi dell'inferno è stato un ispettore dell'ufficio Immigrazione che ha subito fatto scattare l'allarme. Più motovedette della Capitaneria si sono spostate verso Capo Ponente dove hanno recuperato i 43, la piccola di 2 anni che è morta sull'unità di soccorso compresa. Altri due migranti, dei ventenni forse senegalesi, sono stati invece soccorsi dai due pescatori di Lampedusa. Quando i 42 migranti sono sbarcati al porto, mentre erano in corso i controlli sanitari, hanno riferito che all'appello mancano 8 persone circa, tra cui due bimbi.