"Mezza maratona della Concordia", firmata l'ordinanza: ecco come cambia la viabilità

La ventesima "Mezza maratona della Concordia città dei Agrigento", che equivale al 22esimo Grand prix Sicilia di maratonine, verrà presentata domattina a Casa Sanfilippo. Per domenica, la partenza è prevista alle ore 9,30 dal viale Falcone Borsellino di San Leone, l'ordinanza di viabilità è stata già firmata. Sarà valida - secondo quanto previsto dalla polizia municipale - dalle ore 7 e fino a cessate esigenze.

Ecco cosa è previsto:

al viale Emporium, tratto compreso tra il civico 12, all’altezza dell’autorimessa della ditta Tua, fino alla rotatoria denominata “Pantalena", ci sarà il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli.

Al viale dei Pini, tratto compreso tra la rotatoria denominata “Giardini” e la rotatoria denominata “Pantalena", divieto di transito a tutti i veicoli.

Al viale Viareggio, tratto compreso tra il civico 1 fino al piazzale Caratozzolo, divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata e divieto di transito a tutti i veicoli.

Al piazzale Caratozzolo verrà riservato il parcheggio lato mare ai mezzi degli organizzatori e dei partecipanti alla manifestazione.

Sul lungomare Falcone e Borsellino, nelle corsie lato mare e lato monte, tratto che va dal piazzale Caratozzolo fino al piazzale Giglia, divieto di sosta in ambo i lati con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli.

In via Nettuno, tratto compreso dal piazzale Giglia fino all’ intersezione con via Del Papavero, all’altezza dello stabilimento della polizia di Stato, divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata e divieto di transito a tutti i veicoli.

Al viale Delle Dune, tratto compreso dall’intersezione di via Del Papavero fino all’altezza del locale Baraonda, divieto di transito a tutti i veicoli.

In via Passeggiata Archeologica e viale Luca Crescente, tratto compreso dall’intersezione con la via Petrarca fino al viale Emporium, divieto di transito a tutti i veicoli.

Sarà necessario consentire in queste vie - è stato previsto dalla polizia municipale - il transito dei mezzi dell’organizzazione che accompagnano i partecipanti alla gara, i veicoli delle forze di polizia ed eventuali automezzi di soccorso.