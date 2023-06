Le previsioni

Meteo, la “calda estate” è ormai arrivata: tanto sole e temperature massime fino a 37 gradi

Dopo il vento e il mare agitato si prospetta un weekend all’insegna della stabilità con la colonnina di mercurio che schizzerà decisamente in alto. Solo domenica è prevista una lieve flessione che non dovrebbe comunque compromettere la giornata in spiaggia