Un altro vigneto in fiamme a Menfi: si fa strada l'ipotesi di un piromane

Ancora un vigneto in fiamme a Menfi. Un vasto incendio ha distrutto centinaia di alberi in un terreno privato in contrada Feudotto. Si tratta del secondo rogo in due giorni. Ci sono volute oltre due ore per avere la meglio sull'incendio. L'ipotesi degli inquirenti è che sia la mano di un piromane.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice. Indagano i carabinieri che hanno segnalato l'episodio alla procura di Sciacca.