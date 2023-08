Incendio distrugge minicar posteggiata in un cortile, indagano i carabinieri

Una minicar è stata distrutta da un incendio di origine incerta a Menfi. La vettura era posteggiata in un cortile in via Cacioppo quando le fiamme, nel cuore della notte, l'hanno del tutto devastata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento il rogo impedendo che potesse espandersi e fare altri danni. La minicar, di proprietà di un 34enne, non era provvista di assicurazione per eventi di questa natura.

Nella via dove era posteggiato il mezzo non ci sono telecamere, i carabinieri della stazione di Menfi stanno avviando ulteriori accertamenti.