Mandorlo in fiore, ecco i primi dettagli del programma 2024

I dettagli definitivi non ci sono ancora, ma iniziano a trapelare in via ufficiale le prime notizie sull'edizione 2024 del Mandorlo in Fiore.

La kermesse, come noto, si svolgerà dal 9 al 17 marzo ad Agrigento e vedrà la presenza come da tradizione di gruppi italiani e stranieri oltre che dei festival dei "Bambini del mondo".

Di ufficiale, appunto, al momento ci sono soprattutto le date di svolgimento delle iniziative: domenica 10 marzo alle 10 si terrà l’apertura ufficiale del folk internazionale con la sfilata dei gruppi e un'esibizione diurna in piazza Cavour e serale al teatro Pirandello. Confermata quindi la scelta già degli scorsi anni di ridurre al solo centro città l'area delle iniziative.

Da lunedì, 11 marzo a sabato 16 in programma sfilate spettacoli mattutini e pomeridiani, lungo il centro di Agrigento, mentre al palacongressi, dall’11 al 14 marzo, si terranno gli spettacoli per le scuole dei gruppi che partecipano al Festival “I bambini del mondo”.

Si terrà invece martedì 12 marzo uno degli appuntamenti clou della kermesse, cioè l'accensione del "Tripode dell'amicizia", con una sfilata lungo il Decumano in piena Valle dei Templi con accensione del tripode davanti al tempio della Concordia.

Venerdì 15 marzo a partire dalle 17 via alla "Fiaccolata dell'amicizia". In serata alle 20:30 al Palacongressi il primo spettacolo del 66 Festival Internazionale del folklore. Sabato 16 marzo, alle 16 e alle 20:30 al Palacongressi si terranno il secondo e terzo spettacolo del 66 Festival Internazionale del folklore. Domenica 17 marzo alle 10 inizierà la giornata conclusiva con la tradizionale sfilata dei gruppi internazionali e dei “Bambini del mondo” da piazza Vittorio Emanuele al Viale della Vittoria, con la presenza anche di bande musicali, carretti siciliani e i cortei storici. Alle 14 lo spettacolo finale ai piedi del tempio della Concordia con la proclamazione del gruppo vincitore del "Tempio d'oro".

Lunedì 18 marzo a Naro, alle 10 è prevista una parata dei gruppi folk in ricordo dell'originaria "Festa della primavera".

Il programma ufficiale, annuncia il Comune, sarà reso noto nei prossimi giorni.