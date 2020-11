"Picchia la moglie davanti ai bambini", arrestato empedoclino 42enne

Ha picchiato la moglie, davanti ai figli minori, e quando sono arrivati - nell'abitazione del centro di Porto Empedocle - i carabinieri non s'è affatto calmato. E' per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale che un empedoclino 42enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Porto Empedocle.

L'uomo - stando all'accusa - avrebbe picchiato la moglie. Mentre la donna veniva soccorsa e trasferita all'ospedale di Agrigento, per l'empedoclino scattavano le manette e dopo le formalità di rito, i militari dell'Arma lo hanno trasferito alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. Alla donna sono stati diagnosticati traumi e contusioni. Per sua fortuna, non è risultata essere in pericolo di vita.

L'indagato ha nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Daniele Re. Per lunedì è fissata l'udienza di convalida dell'arresto.