"Indiziati di far parte di Cosa Nostra": il Riesame conferma la custodia cautelare in carcere

Confermata la custodia cautelare in carcere per tre degli indagati dell'operazione antimafia, di Dda di Palermo e carabinieri, fra Burgio, Villafranca e Lucca Sicula. Lo hanno fatto i giudici del tribunale del Riesame.

Rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare per Francesco Caramazza, 51 anni, di Favara, difeso dall’avvocato Salvatore Virgone, detenuto nel carcere di Reggio Calabria. Stessa decisione per Antonio Perricone, 53 anni, di Lucca Sicula, e per Alberto Provenzano, 59 anni, di Burgio. Per le altre 4 misure emesse dal gip del tribunale di Palermo, su richiesta della Dda, il Riesame si pronuncerà nelle prossime ore.

