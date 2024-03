La maxi operazione della questura di Caltanissetta, ecco i nomi dei 54 destinatari delle misure cautelari

Sono 54 - su 55 - le misure cautelari eseguite dalla polizia in tutta l'isola e non soltanto. I reati contestati, a vario titolo, sono: associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Reati aggravati dalla disponibilità, in capo agli associati, di armi (anche da guerra) ed esplosivi. L'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Dda.

I destinatari delle misure

TASCA Giuseppe, nato a Gela (CL) il 13/06/1972;

AGRO’ Ignazio, nato a Racalmuto (AG) il 07/04/1959;

ASTUTI Massimiliano, nato a Gela (CL) il 10/09/1984;

ATTARDO Gianluca, nato ad Agrigento il 3/11/1981;

AZZARELLI Salvatore, nato a Gela (CL) il 15/06/1977;

BORGESE Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC) il 07/01/1996;

CURVÀ Benedetto Giuseppe, nato a Gela (CL) il 23/06/1986;

DI DIO Alberto Pasquale, nato a Vittoria (RG) il 19/04/1993;

DI GENNARO Crocifisso, nato a Gela (CL) il 06/04/1981;

DI NOTO Giacomo, nato a Gela (CL) il 20/12/1981;

DOMICOLI Giuseppe, nato a Catania il 12/10/1989;

DOMICOLI Maurizio, nato a Gela (CL) il 20/01/1966;

DONZELLA Vincenzo, nato a Gela (CL) il 02.08.1986;

GIORGIO Gioacchino, nato a Licata (AG) il 07/11/1986;

GRECO Rosario, nato a Gela (CL) il 09/01/1967;

GRILLO Rocco, nato a Gela (CL) il 22/10/1992;

IEVA Manuel, nato a Gela (CL) il 02/02/1981;

LAURETTA Giuseppa, nata a Gela (CL) il 28/01/1972;

MARSALA Loredana, nata a Canicattì (AG) il 4/09/1981;

MARTIN Marius Vasile, nato in Romania il 01/12/1991;

MAZZOLA Vincenzo, nato a Palermo (PA) il 26/10/2000;

MEZZASALMA Salvatore, nato a Gela (CL) 20/11/1966;

MILAZZO Diego, nato a Canicattì (AG) il 17 maggio 1984;

MILAZZO Diego, nato a Licata (AG) il 05/11/1994;

MILAZZO Morena, nata a Canicattì (AG) il 26/09/1986;

MONTESERRATO Orazio, nato a Vittoria (RG) il 09/10/1991;

NOCERA Salvatore, nato a Gela (CL) il 27/05/1988;

OMAR Mohamed Matar Hassan, nato in Egitto il 30/08/1986;

PALENA Nicola, nato a Gela (CL) il 27/11/1981;

PALUMBO Fabio, nato a Gela (CL) il 03/02/1979;

PANTANO Emanuele, nato a Chicago (USA) 1’11/06/1983;

PASCAL Andrei, nato in Romania il 0l/11/1985;

PASQUALINO Giuseppe, nato a Gela (CL) il 31/03/1991;

PELLEGRINO Alessandro Emanuele, nato a Gela (CL) il 21/06/1990;

PEPÈ Raffaele, nato a Polistena (RC) il 31/05/1996;

PERITORE Alessandro, nato a Gela (CL) il 27/12/1992;

PERITORE Calogero Orazio, nato a Gela (CL) il 18/12/1984;

RAPICAVOLI Antonio Raffaele, nato in Belgio il 7.5.1977;

RAPISARDA Mirko Salvatore, nato a Gela (CL) il 13/04/1982;

RINZIVILLO Giovanni, nato a Gela (CL) il 10/06/1988;

RINZIVILLO Rocco, nato a Gela (CL) il 0l/l 1/1989;

RINZIVILLO Samuele, nato a Gela (CL) il 24/07/1983;

ROMANO Vincenzo, nato a Gela (CL) il 30/11/1987;

SCICOLONE Francesco Davide, nato a Gela il 13.5.1990;

SCILIO Carmelo, nato a Catania il 19/07/1974;

SCORDINO Giuliano Giovanni, nato a Catania il 28/03/1996;

SCUDERI Luigi, nato a Catania il 10/11/1988;

SICURELLA Giuseppe, nato a Catania il 23/02/2000;

SINATRA Giuseppe, nato a Vittoria (RG) il 31/10/1995;

SOLAZZO Antonio, nato a Mesagne (BR) il 6.7.1988;

TAORMINA Salvatore, nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 18.08.1972;

TERRASI Giuseppe, nato ad Agrigento il 18.01.1979;

TOMASELLI Mario, nato a Catania il 15/08/1956;

TUMMINELLI Giacomo, nato a Gela il 22.4.1983.

