Il blitz "Xydi", l'avvocata preoccupata per il pentito: "Ma non potevate toglierlo di mezzo?"

L'avvocato Angela Porcello in un colloquio in carcere

"Poi, in questa Favara, ne avete fatti trenta? E due ventotto! Non lo potevate togliete di mezzo vero?". L'avvocato Angela Porcello, intercettata nel suo studio legale, il 4 marzo del 2019, si lamenta con i mafiosi Giovanni Lauria e Gregorio Lombardo (convocati con una scusa, secondo i pm, per discutere di affari mafiosi) e commenta l'operazione della Dia, eseguita qualche ora prima, scaturita dall'inchiesta "Kerkent" che ha fatto finire in carcere decine di affiliati del clan di Antonio Massimino.

Il riferimento è al collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta. "Ma se n'è accorto cosa ha combinato - dice rivolgendosi all'anziano boss di Licata Giovanni Lauria, che sarà arrestato pochi mesi più tardi nell'operazione "Halycon".

Poi, rivolgendosi a Lombardo, sembra lamentarsi del suo mancato omicidio. "Non lo potevate togliere di mezzo". Lombardo ride e risponde: "No".

"Pur essendo pienamente consapevole delle capacità criminali degli interlocutori e della loro certa possibilità di deliberare un omicidio - si legge negli atti - specie se funzionale alle preminenti esigenze di salvaguardia dell’associazione mafiosa, la Porcello sollecitava, di fatto apertamente, la programmazione di violente azioni ritorsive in danno del Quaranta. Peraltro, l’attenzione dei sodali cadeva subito su quei tratti delle dichiarazioni di Quaranta ormai resi pubblici con l’esecuzione dell’ordinanza che erano stati però “omissati” dall’autorità giudiziaria e che chiaramente li preoccupava molto".