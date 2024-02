"Ha accompagnato 50 volte in clinica Messina Denaro": chiesti 14 anni per l'autista del boss

Fu arrestato insieme al boss Matteo Messina Denaro il 16 gennaio dell'anno scorso perché era stato proprio lui ad accompagnare quella mattina il mafioso, latitante da 30 anni, alla clinica La Maddalena dove doveva sottoporsi alla chemioterapia: adesso per Giovanni Luppino, l'autista del capomafia morto il 25 settembre scorso, il procuratore aggiunto Paolo Guido e il sostituto Pierangelo Padova hanno chiesto una condanna a 14 anni e 4 mesi di carcere.

Il processo si sta svolgendo con il rito abbreviato e la posizione dell'imputato si è aggravata in corso d'opera, nel senso che a un'iniziale accusa di favoreggiamento si è passati a quella di associazione mafiosa perché è emerso che Luppino avrebbe anche chiesto il pizzo per conto di Cosa nostra.

Luppino, subito dopo l'arresto, raccontò di non sapere che quell'uomo - che avrebbe accompagnato almeno una cinquantina di volte in clinica - fosse Messina Denaro e che lo avrebbe conosciuto come Francesco Salsi. A presentarglielo, nel 2020, sarebbe stato Andrea Bonafede, il geometra che aveva prestato la sua identità al capomafia per consentirgli anche di curarsi, e che avrebbe agito per motivi "umanitari". Una versione a cui naturalmente gli investigatori non hanno mai creduto.