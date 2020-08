Frana il costone di Maddalusa, solo paura per i bagnanti: nessun ferito

Attimi di paura per centinaia di bagnanti nel tratto di mare fra Maddalusa e il Caos dove una frana della parete rocciosa ha rischiato di travolgere le persone sulla spiaggia.

L'incidente non ha provocato feriti anche perchè i detriti si sono fermati ai piedi del costone sollevando un'onda di polvere visibile a diverse centinaia di metri.

Sul posto, dopo pochi minuti, è intervenuta la Capitaneria di porto che si trovava già là per un consueto servizio di vigilanza del litorale. In particolare la Guardia costiera stava procedendo allo sgombero di alcune aree occupate abusivamente da turisti e bagnanti. La zona del crollo, in via prudenziale e nell'attesa di altri accertamenti, è stata circoscritta.