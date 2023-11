Giovane muore dopo un malore improvviso: comunità sconvolta e lutto cittadino

La comunità di Sant'Angelo Muxaro è sconvolta dalla morte di un giovanissimo concittadino e domani nel piccolo centro montano sarà lutto cittadino.

A proclamarlo, con propria ordinanza, è stato il sindaco Angelo Tirrito in concomitanza dei funerali "in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della famiglia e della comunità santangelese".

Il giovane, Giuseppe Infantino, è morto in seguito ad un malore improvviso. Una vicenda che "ha scosso e traumatizzato l'intera comunità" scrive ancora il primo cittadino, che sulla propria pagina Facebook aggiunge: "Non ci sono parole per descrivere lo stato d’animo della nostra intera comunità che piange la prematura scomparsa di un giovane dalle immense doti umane. Con incredulità restiamo attoniti di fronte agli eventi".

Tutte le iniziative previste per domani sono state annullate e tutte le realtà cittadine, siano culturali che sportive e istituzionali sono state invitate a partecipare al cordoglio comune della comunità.