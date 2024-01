La "dea bendata" bacia Favara: vinti oltre 22mila euro grazie ad un terno

E' un terno secco sulla ruota di Bari ad aver portato fortuna ad un ingnoto giocatore di Favara, che si è portato a casa ben 22.500 euro. A dare la notizia è Agipronews. I tre numeri vincenti sono stati 9, 89 e 90.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 15,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 31,9 milioni di euro dall’inizio del 2024.