Litiga col fratello per il rumore della Play station e gli assesta una coltellata alla schiena: denunciata 17enne

Le liti, fra fratello e sorella, sarebbero state sistematiche. Così come avviene, spesso, in molti nuclei familiari. A Favara, in un'abitazione che sorge in una traversa della strada provinciale 80, l'alterco fra fratello e sorella ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un ragazzino di 16 anni è ricoverato, al reparto di Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, in gravi condizioni: ha riportato ferite lacero contuse fra cuore e polmone. E il suo quadro clinico viene ritenuto assai complicato dai medici che mantengono riservata la prognosi sulla vita. Ad accoltellarlo, provocandogli una ferita gravissima, è stata la sorella. Una diciassettenne che è stata denunciata, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo, per lesioni personali aggravate.

La coltellata è stata sferrata, nell'abitazione appunto, lo scorso 2 febbraio. La ragazza, più volte, aveva rimproverato il fratello perché teneva troppo alto il volume della Play station. Lei doveva studiare e quasi ogni pomeriggio era sempre la stessa storia. Venerdì scorso appunto, in un momento di impeto l'adolescente - dopo aver urlato contro il fratello - ha afferrato un coltello da cucina e lo ha colpito alla schiena. Del caso - con tutta la delicatezza possibile perché si tratta di minorenni incensurati e di buona famiglia - si sono occupati, e lo stanno ancora facendo i carabinieri della tenenza di Favara.

Sarebbe potuto scattare l'arresto della diciassettenne, ma il pm di turno alla Procura per i minorenni di Palermo applicando tutte le garanzie del caso ha fatto procedere per una denuncia in stato di libertà della ragazza. Si è trattato - per investigatori e inquirenti - di un drammatico episodio familiare dettato da un momento di impeto. Ed ecco perché non è stato eseguito l'arresto dell'adolescente incensurata.