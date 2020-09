Coronavirus, boom di contagi ad Aragona e tamponi positivi anche a Licata

Altri due tamponi positivi al Coronavirus a Licata dove i contagiati salgono complessivamente a 11 e ben 5 ad Aragona dove, in circa 24 ore, si è arrivati ad un totale di 8 persone infette.

Boom di contagi ad Aragona

"L'Asp mi ha comunicato altri 5 positivi al Covid-19. Si tratta di 5 persone dello stesso nucleo familiare, la mappatura dei contatti è stata già fatta e le persone sono state messe in quarantena - ha detto il sindaco di Aragona Peppe Pendolino - . Vi prego di restare a casa, di evitare uscite non necessarie. Si avvicina l'autunno e quindi inizieranno le influenze e diventerà più difficile gestire l'emergenza. Vi prego di evitare uscite inutili e di rispettare il distanziamento e di utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale".

Due nuovi tamponi positivi a Licata

"Uno dei casi riguarda un focolaio già noto e che interessa complessivamente 4 persone, di cui soltanto uno ricoverato - hanno reso noto dalla polizia municipale di Licata - . L’altro caso riguarda un cittadino straniero, ospite da recente di un B&B licatese. Gli ultimi due contagiati - ha proseguito sempre la polizia municipale - sono entrambi in isolamento domiciliare e non accusano sintomi significativi". Il focolaio già noto è quello del ristorante che è stato temporaneamente, e in via precauzionale, chiuso. L'altro riguarda invece uno slavo che non sta particolarmente bene: ha, infatti, qualche sintomo febbrile.

Guarigione a Canicattì

In serata, l'Asp ha comunicato al sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, l'avvenuta guarigione di un concittadino precedentemente risultato positivo al Covid. A Canicattì, i positivi al Coronavirus restano 6, mentre sono 4 i guariti.

(Aggiornato alle ore 20,50)