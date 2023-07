Tornano gli spettacoli al teatro del giardino botanico, Sanzo: "Sarà attrazione per gli eventi di Agrigento 2025"

E' stato pubblicato l'avviso nell'albo pretorio dell'ente, da parte del settore Turismo del Libero consorzio comunale, per manifestazioni artistiche destinate alla predisposizione di un calendario di eventi per il 2023 nel teatro all'aperto del giardino botanico.

Il commissario straordinario Raffaele Sanzo, secondo quanto fa sapere l'ente con una nota del proprio ufficio stampa, ha previsto una somma da destinare esclusivamente agli eventi in questa location.

Adesso le compagnie e gli organizzatori, dopo una ricerca di mercato effettuata, sono invitati a presentare proposte e manifestazioni artistiche in previsione dell'apertura del teatro, a pochi passi dalla Valle dei Templi nella zona di Bonamorone.

"Sarà previsto - spiega il Libero consorzio - un rimborso delle spese per tipologia di spettacolo se teatrale di 1000 euro o musicale di 750 euro oltre alle spese di Siae, se necessarie".

"L'obiettivo principale - commenta il commissario Sanzo - è far ritornare il giardino uno spazio teatro in grado di ospitare eventi e spettacoli ed implementare le potenzialità dello spazio culturale come un polo di attrazione per gli eventi di Agrigento capitale della cultura 2025".