Montaperto, rinasce la villetta comunale: via ai lavori di recupero

A circa un mese dall'affidamento, hanno preso il via i lavori per il recupero della villetta abbandonata di Montaperto. Gli interventi prevederanno la posa di una nuova pavimentazione, l’istallazione di giochi per i bambini e nuovi arredi urbani, restituendo all'area verde una piena fruibilità.

"Ancora una volta – spiega l’assessore comunale Gerlando Principato – riusciamo ad essere vicini alla gente, ai bambini, in questo caso quelli che vivono a Montaperto, che avranno il loro parco giochi inclusivo, privo di barriere architettoniche. Vogliamo, con interventi come questo, migliorare gli standard di vita delle frazioni, rigenerando gli spazi abbandonati e ripristinando i potenziali punti di incontro per grandi e piccoli".

"La frazione di Montaperto – afferma il sindaco Franco Micciché – sta vivendo con l'assessorato ai Lavori pubblici un periodo positivo, non ultimo il finanziamento ottenuto per la demolizione la ricostruzione della scuola dell'infanzia a pochi passi dalla villetta che si sta sistemando. Ci auguriamo che, come per Giardina Gallotti, anche in questa frazione, si attivi – conclude il sindaco – un processo virtuoso di protagonismo civico, che rivitalizzi le frazioni che ho sempre definito 'borghi' spesso dimenticati e poco valorizzati perché distanti dal centro città ma con una loro storia e una loro identità che sarà nostro impegno valorizzare il più possibile".