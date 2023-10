Blitz dei carabinieri al supermercato, trovati 5 lavoratori in nero: maxi multa da 45 mila euro

L’80 per cento della “forza lavoro” di un supermercato di Montallegro sarebbe stato totalmente in nero. Si tratta di 5 dipendenti su 7 che sono stati scovati a lavorare in modo del tutto irregolare dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento. E’ stato questo l’esito di un’ispezione che ha coinvolto anche il personale dell’ufficio igiene, alimenti e nutrizione dell’Asp di Agrigento.

Controllati gli spazi dedicati all’esposizione e alla vendita della merce. Di l’ a poco è scattata l’immediata sospensione dell’attività di vendita al dettaglio ed è stata comminata una maxi multa di oltre 45 mila euro con l’obbligo di sanare le posizioni di tutti i lavoratori in nero che dovranno ora essere assunti regolarmente. Tutti quanti erano sprovvisti di regolare contratto di assunzione. Agli enti preposti non era stata comunicato l’avvio del rapporto di lavoro tra dipendente e titolare della ditta.