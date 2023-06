Lascia l'auto sotto casa e durante la notte scoppia l'incendio: 41enne nel mirino?

Pare che di dubbi ve ne siano pochi, anzi pochissimi. Dovrebbe essere doloso l'incendio che ha danneggiato la Renault Modus di proprietà di una quarantunenne di Favara. Un'autovettura che era stata lasciata, forse come sempre, posteggiata in via Giordano Bruno.

Le fiamme sono divampate durante la notte e hanno riguardato il cofano anteriore. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della tenenza cittadina che hanno anche raccolto la denuncia da parte della donna.

Il danno provocatole non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare. E comunque non è coperto da polizza assicurativa.

Nella zona dove era stata lasciata parcheggiata la Renault Modus - stando a quanto emerge - non è risultata essere "coperta" da impianti di videosorveglianza. Servirà verosimilmente del tempo affinché i carabinieri, laddove possibile, facciano chiarezza.