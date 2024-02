"Devo diventare lampedusano anch'io": quando Berlusconi nel 2011 comprò villa Due Palme, ma ci andò solo una volta nella sua vita

Tutti gli occhi sono puntati su villa Certosa, la dimora di Porto Rotondo (Olbia) in Sardegna, dove Silvio Berlusconi ospitò leader mondiali, star dello spettacolo, cene di Stato e tantissime feste. La proprietà, acquistata alla fine degli anni Ottanta, è stata messa in vendita, dai 5 figli dell'ex premier, a 500milioni di euro. Nessun riflettore acceso invece per la compravendita di villa Due Palme, sulla baia di cala Francese a Lampedusa.

Una residenza che ha una storia particolare, con valenza politica-economica-sociale, per la maggiore delle isole Pelagie. Era il marzo del 2011 quando, per gestire la crisi di una Lampedusa invasa da 5 mila tunisini, che bivaccano per strada creando un allarme anche sanitario, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi arrivava in fretta e in furia sull'isola. Dimostrando vicinanza a quel lembo di terra, che era ed è ancora crocevia di sbarchi, comprò una villa a Cala Francese. "Devo diventare lampedusano anch'io. Mi sono attaccato a internet e ho scovato una bellissima casa a cala Francese, si chiama Due Palme e l'ho comprata", disse allora dopo aver investito un milione e mezzo di euro. L'obiettivo era rilanciare il turismo. Sempre nel 2011, Berlusconi - durante una conferenza stampa tenuta nella base dell'Aeronautica - accennò ad alcuni progetti rimasti soltanto nei sogni dei lampedusani: "un campo da golf e un casinò", ma anche "una scuola e infrastrutture sanitarie".

La villa di cala Francese era stata fatta costruire negli anni Settanta da un aristocratico siciliano che amava l’isola e la bellezza del suo mare. Due piani, con 9 vani e mezzo, un giardino di 2mila metri quadrati e l'accesso diretto sulla spiaggia. Nel 2011, villa Due Palme veniva affittata per le vacanze: 3.500 euro a settimana in alta stagione e 2.100 in bassa, secondo quanto specificato sul sito dell'agenzia che si occupava della sua gestione. La villa, fino ad allora, aveva ospitato anche la famiglia Montanari (quella del confetto Falqui), e l’attore Gian Maria Volontè.

La compravendita fu accompagnata da ondate di scetticismo e sarcasmo. Invece era tutto vero. Berlusconi non solo acquistò l'immobile, ma ottenne le licenze per ristrutturare. Dopo i lavori cominciati nel 2015, utilizzando anche i marmi di Scicli e facendo collocare in giardino piante rare, nel giugno del 2019, per la prima volta, Berlusconi - che aveva una passione per le case - mise piede nella nuova dimora. Fu la prima e unica volta.

A partire dal 2020, in più occasioni, sono andati i figli: il primo è stato il più piccolo, Luigino, con una comitiva di amici. Un paio di anni fa, vi ha fatto alloggiare, in ben due occasioni, anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Fra le tante leggende metropolitane, i lampedusani hanno sempre raccontato che nel terreno della villa una monaca avesse sepolto, ai tempi dei pirati, un’anfora piena di monete d’oro, mai ritrovata.

Berlusconi, nel 2011, è stato, in ordine di tempo, l'ultimo vip a comprare a Lampedusa. Il primo fu Domenico Modugno, che negli anni Settanta acquistò un rudere sulla spiaggia dell'Isola dei conigli, trasformandolo in una lussuosa villa, venduta subito dopo la morte del cantautore. Anche Claudio Baglioni, patron del festival O Scia' e cittadino onorario delle Pelagie, ha acquistato una villa a cala Creta dove almeno una volta l'anno si reca.

Nel giugno del 2022, Berlusconi assunse un custode per gestire villa Due Palme. Sull'isola, dove tutti si conoscono più o meno bene, la notizia si è diffusa subito. E in tanti hanno pensato che il Cavaliere potesse tornare da un momento all'altro. In realtà, a partire dall'inizio di agosto dello stesso anno, è stato il leader della Lega Matteo Salvini ad abitare, per una manciata di giorni, in quell'angolo di cala Francese.

Il 12 giugno del 2023, l'ex presidente del Consiglio, all'età di 86 anni, ha cessato di vivere. Gli eredi, dopo l'apertura del testamento, hanno messo in vendita diversi dei beni immobili appartenuti al Cavaliere.

Quanto costa una villa a Lampedusa?

Il prezzo medio di vendita degli immobili residenziali, secondo le stime del settore immobiliare, è - secondo quanto riportato, all'inizio del mese, da Proiezioni di borsa - di 2.434 euro al metro quadrato. Sui portali di compravendita immobiliare, i prezzi delle ville in vendita superano il milione di euro.