Lampedusa, si svuota l’hotspot: 400 migranti imbarcati sulla “Veronesi” per raggiungere Porto Empedocle

Sono più 400 i migranti che stanno per essere imbarcati sul traghetto di linea Veronesi che giungerà in serata a Porto Empedocle. In piccoli gruppetti, uomini e donne si sono lasciati alle spalle l'hotspot di Lampedusa e scortati dalla polizia sono al porto in attesa di salire sulla motonave. Nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 638 ospiti.

Ieri, sull'isola, si sono registrati 5 sbarchi con un totale di 198 migranti. Gli ultimi 11 tunisini sono stati soccorsi, in tarda serata, mentre erano su un barchino alla deriva a 10 miglia dalla costa.

Inoltre 10 tunisini sono stati arrestati, dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, sempre nella maggiore delle isole Pelagie. I migranti, nonostante fossero gravati dal decreto di respingimento, sono tornati in Italia attraverso la frontiera di Lampedusa.

Su disposizione del pm di turno della Procura di Agrigento, i 10 sono stati posti agli arresti domiciliari all'hotspot, in attesa dell'udienza di convalida.