Lampedusa, prevenzione del randagismo: 130 sterilizzazioni e 40 microchip

Centotrenta sterilizzazioni e 40 microchip: è il bilancio di una settimana di lavoro, a Lampedusa, di un'equipe dell'Asp di Palermo impegnata in un servizio di prevenzione del randagismo.

"La squadra guidata dal responsabile della Unità Igiene urbana e lotta al randagismo dell’Azienda sanitaria del capoluogo, Giuseppe Fiore - si legge in una nota dell'azienda -, è stata impegnata per l’intera settimana nella maggiore delle Pelagie nelle sterilizzazioni di cani e gatti. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e con le associazioni di volontariato dell’isola, ha consentito di garantire oltre 200 prestazioni, tra cui 130 sterilizzazioni e l’impianto di 40 microchip. Effettuati anche altri interventi chirurgici su animali randagi, oltre a sopralluoghi e adempimenti amministrativi".

Il gruppo di veterinari dell’Asp - composto oltre che da Giuseppe Fiore, da Alessandro Altomare e Antonio Valenti - ha organizzato anche quattro incontri molto partecipati di educazione sanitaria e prevenzione del randagismo.

"L’attività a Lampedusa - è stato ribadito dagli operatori dell’Azienda sanitaria - rientra nell’ambito di un costante impegno del Dipartimento di prevenzione veterinario per il controllo del randagismo, sia nelle isole Pelagie che in tutto il territorio di Palermo e provincia”.