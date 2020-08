Tentano la fuga e si imbarcano sul traghetto: bloccati due migranti

Due migranti sono riusciti - probabilmente nascondendosi su dei camion telonati - ad imbarcarsi sul traghetto di linea "Lampedusa". Dopo che la motonave ha lasciato il porto della più grande delle isole Pelagie, mettendosi in viaggio per Linosa prima e Porto Empedocle poi, i due hanno lasciato il mezzo con il quale erano riusciti a salire sul traghetto.

Sono stati però notati, e subito controllati, mentre erano su un ponte. Accertato che si tratta di extracomunitari non regolari, i due verranno tenuti - per tutto il viaggio - sotto sorveglianza e piantonati da un carabiniere.

All'alba, quando il traghetto giungerà a Porto Empedocle non avrà libera pratica sanitaria, saliranno a bordo i medici Usmaf che controlleranno i migranti e solo dopo daranno il via libera per far scendere tutti i passeggeri. I due migranti dovrebbero essere negativi al Coronavirus anche perché chi risulta positivo viene tenuto in isolamento, e sotto stretta sorveglianza sanitaria, in apposite stanze dell'hotspot.