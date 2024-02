Le spiagge più belle del mondo: l'Isola dei Conigli seconda nella classifica di Tripadvisor

L'Isola dei Conigli si aggiudica il secondo posto nella classifica di Tripadvisor delle cinque spiagge più belle al mondo. Un traguardo importante e prestigioso, che migliora i piazzamenti degli ultimi anni nella Travellers' Choice Best of the Best, nel portale che rappresenta forse il principale punto di riferimento nel mondo per i viaggiatori.

Solo il litorale portoghese di Praia da Falesia supera la riserva delle isole Pelagie.

L’isola dei conigli è distante 4,5 km dal paese e si raggiunge percorrendo la strada di Capo Ponente e dopo aver parcheggiato la macchina o lo scooter si procede a piedi per circa 15 minuti di cammino, si giunge così in un punto panoramico dal quale si apre una straordinaria vista sulla spiaggia.

"Incredibili acque blu e sabbia bianca - si legge nella recensione di Tripadvisor - fanno da sfondo alla spiaggia dei Conigli. È una spiaggia tranquilla, perfetta per rilassarsi, prendere il sole e nuotare. C'è molta fauna marina da scoprire e sulla riva potresti persino avvistare la fauna selvatica. Il parcheggio è gratuito ed è facile raggiungerlo con i mezzi pubblici".

