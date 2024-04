L'incidente

Auto precipita da circa 6 metri e resta in bilico appoggiata ad un palo dell'illuminazione

I pompieri hanno sbarrato la strada sottostante a dove la vettura, dopo aver scardinato parte del guardrail, si trova in precaria stabilità. Da Villaseta sta giungendo l'autogrù. Al lavoro anche gli operatori del 118: conducente e occupanti non sono in gravi condizioni