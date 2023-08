L’incidente sulla statale 118, 32enne in gravi condizioni: è in prognosi riservata

E’ in prognosi riservata l’automobilista agrigentino di 32 anni, residente a Raffadali, che ieri sera, 1 agosto, poco dopo le 22, a bordo di una Skoda Fabia sulla strada statale 118 Agrigento-Raffadali nei pressi del bivio per Montaperto, si è scontrato frontalmente con una Ford Focus condotta da un 23enne di origini rumene residente a Raffadali.

Entrambi sono stati estratti dalle lamiere contorte delle due auto dai vigili del fuoco. In condizioni decisamente più critiche è subito apparso il 32enne per il quale i medici, dopo l’immediato ricovero in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, non hanno sciolto la prognosi sulla vita.

Il più giovane invece, anche lui condotto all’ospedale di contrada Consolida, è stato sottoposto ad accertamenti ma non è in pericolo di vita. I rilievi sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono stati effettuati dal Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri. Sul luogo dell’incidente, per l’immediato trasporto dei feriti in ospedale, le ambulanze del 118.