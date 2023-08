Incidente sulla statale 118: scontro frontale fra auto, due feriti in codice "rosso" in ospedale

Scontro frontale fra una Ford Focus e una Skoda lungo la strada statale 118, la Agrigento-Raffadali, all'altezza del bivio per Montaperto. Due persone sono state portate in codice "rosso" al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

Ad accorrere, lungo la statale Agrigento-Raffadali, già teatro di tanti incidenti stradali, anche mortali, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale della città dei Templi. I pompieri, non appena hanno raccolto l'Sos, si sono subito precipitati e hanno liberato i due feriti dalle lamiere delle vetture, dove erano rimasti intrappolati. Facilitati i soccorsi, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro all'altezza del bivio per Montaperto. In azione anche i sanitari del 118 che hanno trasferito i due feriti all'ospedale di Agrigento e i carabinieri di Agrigento che dovranno occuparsi adesso dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale frontale.

La circolazione stradale, alle ore 22,10, è paralizzata.