Il divano prende fuoco e le fiamme devastano un appartamento: intera palazzina evacuata

Intervento notturno dei vigili del fuoco a Naro, in via Don Guanella, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione al secondo piano. Le fiamme, che sono partite da un divano propagandosi rapidamente nel resto dell’appartamento, sono state domate dai pompieri ma non è stata ancora accertata la natura del rogo.

Nessuna persona, per fortuna, è rimasta ustionata ma l’intero condominio è stato evacuato perché giudicato inagibile. Intervenuti anche i volontari della Protezione civile, i volontari di Camastra, i carabinieri e il personale del 118 per fornire eventuale assistenza medica. Sul posto anche il vice sindaco Maria Teresa Geraci. Il sindaco Maria Grazia Brandara ha ringraziato tutte le persone impegnate nei soccorsi per il tempestivo ed efficace intervento.