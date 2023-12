Brucia gazebo di un bar a Licata: indagini dei carabinieri

Nuovo incendio di origine incerta a Licata: questa mattina i pompieri sono intervenuti per spegnere il fuoco nella copertura del gazebo all'esterno di un bar nel centralissimo corso Roma.

L'episodio è accaduto attorno alle 7,30 del mattino: alcuni passanti hanno dato l'allarme consentendo di spegnere subito le fiamme che rischiavano pericolosamente di propagarsi visto che la copertura era in plastica.

Sul posto non sono state trovate tracce di liquido infiammabile ma, al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi. All'esterno del bar, che al momento in cui si è sprigionato il fuoco era chiuso, non ci sarebbero impianti di videosorveglianza.